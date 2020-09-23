У Дніпрі через інтернет-магазин продавали психотропи з Росії

Наркотики реалізували під виглядом БАДів та пігулок для схуднення

Наркотики реалізували під виглядом БАДів та пігулок для схуднення

Фото: Нацполіція

Збутом заборонених препаратів займалися чоловік і жінка. 48-річна жінка виконувала роль менеджера інтернет-магазину та пропонувала клієнтам придбати препарати для лікування різних хвороб, підвищення імунітету і схуднення. Чоловік виконував роль кур’єра та через поштову службу розсилав "ліки" по всій Україні.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу Нацполіції.

Лікарські препарати містили у своєму складі психотропні речовини "сібутрамін" та "фенобарбітал" та були завезені в Україну контрабандою з Російської Федерації ", - йдеться у повідомленні.

Під час обшуків у помешканнях, гаражах та автомобілях учасників групи вилучено 1,5 тис. пігулок, понад 300 ампул, конвалюти та коробки з лікарськими засобами, які містять психотропні речовини та обіг яких в Україні обмежено. Також знайшли правоохоронці й майже пів мільйона гривень, отримані від продажу.

За даним фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу України (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів). Чоловіка затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Нагадаємо, поліцейські спіймали чоловіка, який за допомогою квадрокоптера пересилав наркотики в СІЗО.