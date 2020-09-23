В ТКГ разъяснили идею Фокина о "международном правительстве" на Донбассе

Пока Россия блокирует такое решение в Совете безопасности ООН

Пока Россия блокирует такое решение в Совете безопасности ООН

Фото: из открытых источников

Идея создания временной администрации на Донбассе не является новой, так же как и идея привлечения миротворцев ООН для урегулирования конфликта.

Как передает RegioNews, об этом в эфире одного из телеканалов рассказал член украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбасса Сергей Гармаш.

"Идея не нова... Есть понятие международных временных администраций. Он давно обсуждается, и Украина выступала с такой инициативой с трибуны ООН. Это решение блокируется Россией, которая является членом Совета безопасности. Хотя, на мой взгляд, это было бы оптимальным вариантом - если мы не говорим о военном увольнении, тогда кто-то должен создать переходные условия для возможности проведения там выборов. Кто-то должен закрыть границу", - сказал Гармаш, комментируя соответствующую идею заместителя главы делегации Витольда Фокина.

По его словам, согласно Минским соглашениям, Украина получает границу только после выборов, "но нигде не написано, что международные миротворцы не могут получить ее раньше, чтобы провести выборы".

Напомним, ранее сообщалось, что Фокин хочет создать в ОРДЛО временное правительство.