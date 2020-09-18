Стало известно, сколько общественных организаций будут наблюдать за местными выборами
Комиссия утвердила окончательный список организаций
Комиссия утвердила окончательный список организаций
В пятницу, 18 сентября Центральная избирательная комиссия завершила процесс предоставления разрешений общественным организациям иметь официальных наблюдателей во время местных выборов.
Об этом сообщает пресс-служба ЦИК, передает RegioNews.
По данным Комиссии, наблюдать за местными выборами в Украине смогут представители 116 общественных организаций.
В частности, разрешение иметь официальных наблюдателей на всеукраинском уровне во время местных выборов получили 85 общественных организаций.
Еще 31 общественная организация будет иметь наблюдателей на выборах в отдельных регионах.
Напомним, в Украине более 100 тысяч человек изменили избирательный адрес, больше всего избирательных адресов изменено в Киеве, а также в Киевской и Одесской областях.
Местные выборы в Украине будут контролировать почти 136 тысяч правоохранителейВсе новости »
18 сентября 2020, 18:45В Ивано-Франковске представили Стратегию развития региона до 2027 года
18 сентября 2020, 18:25Правоохранители расследуют 10 дел за манипуляции с изменением избирательного адреса
18 сентября 2020, 17:52
03 сентября 2020
Госпожа мэр или госпожа мем
21 августа 2020
Приключения ЗеПрезидента в Херсоне
06 августа 2020
Три билборда на местных выборах
Кто на Андриива: заберет ли "Слуга народа" кресло ужгородского мэра
Бывшие, нынешние, с зашкварами. Кто будет представлять "За майбутне" в Центральной Украине