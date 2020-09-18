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18 сентября 2020, 19:49 5

Стало известно, сколько общественных организаций будут наблюдать за местными выборами

18 сентября 2020, 19:49 5
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Комиссия утвердила окончательный список организаций
Комиссия утвердила окончательный список организаций
Фото: cvk.gov.ua
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В пятницу, 18 сентября Центральная избирательная комиссия завершила процесс предоставления разрешений общественным организациям иметь официальных наблюдателей во время местных выборов.

Об этом сообщает пресс-служба ЦИК, передает RegioNews.

По данным Комиссии, наблюдать за местными выборами в Украине смогут представители 116 общественных организаций.

В частности, разрешение иметь официальных наблюдателей на всеукраинском уровне во время местных выборов получили 85 общественных организаций.

Еще 31 общественная организация будет иметь наблюдателей на выборах в отдельных регионах.

Напомним, в Украине более 100 тысяч человек изменили избирательный адрес, больше всего избирательных адресов изменено в Киеве, а также в Киевской и Одесской областях.

регионы ЦИК комиссия Местные выборы наблюдатель
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