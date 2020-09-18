Стало известно, сколько общественных организаций будут наблюдать за местными выборами

Комиссия утвердила окончательный список организаций

Комиссия утвердила окончательный список организаций

Фото: cvk.gov.ua

В пятницу, 18 сентября Центральная избирательная комиссия завершила процесс предоставления разрешений общественным организациям иметь официальных наблюдателей во время местных выборов.

Об этом сообщает пресс-служба ЦИК, передает RegioNews.

По данным Комиссии, наблюдать за местными выборами в Украине смогут представители 116 общественных организаций.

В частности, разрешение иметь официальных наблюдателей на всеукраинском уровне во время местных выборов получили 85 общественных организаций.

Еще 31 общественная организация будет иметь наблюдателей на выборах в отдельных регионах.

Напомним, в Украине более 100 тысяч человек изменили избирательный адрес, больше всего избирательных адресов изменено в Киеве, а также в Киевской и Одесской областях.