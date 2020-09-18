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18 вересня 2020, 17:52 1

Правоохоронці розслідують 10 справ через маніпуляції зі зміною виборчої адреси

18 вересня 2020, 17:52 1
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Загалом із початку виборчої кампанії поліція розпочала 34 справи щодо порушень виборчого процесу
Загалом із початку виборчої кампанії поліція розпочала 34 справи щодо порушень виборчого процесу
Фото: Нацполіція
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За маніпуляції зі зміною виборчої адреси поліція розслідує десять кримінальних проваджень. Загалом із початку виборчої кампанії поліція розпочала 34 справи щодо порушень виборчого процесу, з них 9 - за фактом підкупу виборців.

Про це передає RegioNews з посиланням на пресслужбу Національної поліції.

За словами Клименка, з 5 вересня ситуаційні центри Нацполіції та регіонів перевели на посилений режим роботи. На сьогодні зареєстровано 330 заяв та повідомлень, пов’язаних з виборчим процесом.

"Потужним фактором для здійснення махінацій за результатами голосування є використання спрощеного механізму зміни виборчої адреси... Наразі розпочато 10 кримінальних проваджень за цими фактами", - повідомив глава НПУ.

За його словами, із 98 тисяч випадків зміни місця голосування напередодні місцевих виборів близько 30 тисяч привернули увагу поліції аномальним збільшенням кількості виборців на окремих адресах або виборчих ділянках.

Клименко також нагадав, що до 25 вересня всі керівники територіальних підрозділів поліції повинні розробити чіткі розрахунки залучення особового складу під час місцевих виборів та затвердити операційні плани.

Нагадаємо, минулої доби правоохоронці відкрили ще 4 кримінальні справи через порушення виборчого законодавства.

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