Фокін вважає, що повернути Донбас - мало, треба ще повернути людям віру в Україну

Фокін вважає, що повернути Донбас - мало, треба ще повернути людям віру в Україну

Заступник голови української делегації в Тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на Донбасі Вітольд Фокін заявив, що не бачить альтернативи Мінським угодам. Він зазначив, що повернути Донбас мало, треба ще повернути людям віру в Україну.

Про це він повідомив в ефірі "Українського радіо", передає RegioNews.

"Дорожню карту не треба придумувати. Вона є. Це мінські домовленості. Тому їх і називають домовленостями тому, що це політичний документ. Попри те, що треба працювати над мінськими домовленостями - я альтернативи їм не бачу", - заявив Фокін.

При цьому він додав, що його здивувало висловлювання глави української делегації ТКГ Леоніда Кравчука про те, що більшість людей не хочуть повертатися на Донбас.

"Я поділяю все, що каже Леонід Макарович. Єдине, що мене здивувало, що він сказав, що більшість людей на Донбасі повертатися не хочуть. Судячи з того, з якою кількістю людей я спілкуюся - всі вони українці. Ті, хто отримав російські паспорти - це був вимушений крок, їх змусили це зробити", - сказав Фокін.

Також перший прем'єр заявив, що в Україні потрібно заборонити пропаганду війни перед тим, як буде досягнуто режим "тиші".

"Річ у тому, що наше суспільство в Україні розколоте на дві нерівні частини. Одна з них - набагато більше, це люди, які прагнуть до миру. Вони вже натерпілися так, що світ їм потрібен не прямо зараз, а на вчора. Але є й інша, незначна, але потужна частина населення, яка хоче, якщо не зупинити рух до світу, а нашкодити", - додав він.

За його словами, у другої групи немає совісті, однак вони фінансово забезпечені.

"В їх руках 80% засобів масової інформації. Чому я тримаюся за мінські домовленості? Я вважаю, вони витрушують головну проблему. Треба прийняти в Україні закон, навіть до режиму припинення вогню, який би забороняв пропаганду війни, що забороняє розпалювання ворожнечі між людьми, які живуть на Сході і Заході. Треба покінчити з цим", - додав він.

Нагадаємо, нещодавно Вітольд Фокін заявив, що виступає за надання особливого статусу для всієї території Донецької і Луганської областей, а не тільки їх окупованій частині.

Він заявив, що з обох сторін було скоєно багато злочинів, які мають бути розслідувані, а винні повинні понести покарання.

В Офісі президента України відреагували на заяви Вітольда Фокіна щодо надання особливого статусу для всього Донбасу.