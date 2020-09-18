Фокин считает, что вернуть Донбасс - мало, нужно еще вернуть людям веру в Украину

Фокин считает, что вернуть Донбасс - мало, нужно еще вернуть людям веру в Украину

Заместитель председателя украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Витольд Фокин заявил, что не видит альтернативы Минским соглашениям. Он отметил, что вернуть Донбасс мало, нужно еще вернуть людям веру в Украину.

Об этом он сообщил в эфире "Украинского радио", передает RegioNews.

"Дорожную карту не надо придумывать. Она есть. Это минские договоренности. Поэтому их и называют договоренностями том, что это политический документ. Несмотря на то, что надо работать над минскими договоренностями - я им альтернативы не вижу", - заявил Фокин.

При этом он добавил, что его удивило высказывание главы украинской делегации ТКГ Леонида Кравчука о том, что большинство людей не хотят возвращаться на Донбасс.

"Я разделяю все, что говорит Леонид Макарович. Единственное, что меня удивило, что он сказал, что большинство людей на Донбассе возвращаться не хотят. Судя по тому, с каким количеством людей я общаюсь - все они украинцы. Те, кто получил российские паспорта - это был вынужденный шаг, их заставили это сделать", - сказал Фокин.

Первый премьер заявил, что в Украине нужно запретить пропаганду войны перед тем, как будет достигнут режим "тишины".

"Дело в том, что наше общество в Украине расколото на две неравные части. Одна из них - намного больше, это люди, которые стремятся к миру. Они уже натерпелись так, что свет им нужен не прямо сейчас, а на вчера. Но есть и другая, небольшая, но мощная часть населения, которая хочет, если не остановить движение к миру, а навредить", - добавил он.

По его словам, у второй группы нет совести, однако они финансово обеспечены.

"В их руках 80% средств массовой информации. Почему я держусь за минские договоренности? Я считаю, они вытряхивают главную проблему. Надо принять в Украине закон, даже к режиму прекращения огня, который бы запрещал пропаганду войны, запрещающей разжигание вражды между людьми, которые живут на Востоке и Западе. Надо покончить с этим", - добавил он.

Напомним, недавно Витольд Фокин заявил, что выступает за предоставление особого статуса для всей территории Донецкой и Луганской областей, а не только их оккупированной части.

Он заявил, что с обеих сторон было совершено много преступлений, которые должны быть расследованы, а виновные должны понести наказание.

В Офисе президента Украины отреагировали на заявления Витольда Фокина относительно предоставления особого статуса для всего Донбасса.