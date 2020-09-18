В Ивано-Франковске представили Стратегию развития региона до 2027 года

Одним из главных приоритетов области считают защиту населения от наводнений

Одним из главных приоритетов области считают защиту населения от наводнений

Фото: Офіс президентаФото: Офис президента

Президент Украины Владимир Зеленский во время рабочей поездки в Ивано-Франковскую область принял участие в представлении Стратегии развития региона до 2027 года.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента, передает RegioNews.

Говоря об особенностях Ивано-Франковской области, президент отметил, что это туристический привлекательный край, который имеет значительное историческое и культурное наследие.

Кроме этого, в вашей области есть потенциал для развития возобновляемой энергетики и органического производства. А еще - для развития малого, среднего и поддержки крупного бизнеса. Как доказательство - недавно, по версии "Форбс", Ивано-Франковск признан лучшим городом для ведения бизнеса в Украине. И я искренне вас с этим поздравляю", - отметил Глава государства.

По его словам, надо четко понимать и проблемы региона, которые обязательно следует решать.

В области не хватает мусороперерабатывающего завода и современных очистных сооружений. А 90% дорог местного значения требуют ремонта. Все это можно и нужно исправить, и со своей стороны мы готовы полностью помогать местной власти", - сказал Владимир Зеленский.

Представляя Стратегию развития области, председатель Ивано-Франковской ОГА Виталий Федорив отметил, что регион привлекательный для туризма.

Одно из важных направлений развития региона, по мнению губернатора, - безопасность и защита местных жителей от наводнений. Поэтому актуальной является разработка современной программы, которая должна минимизировать риски стихии и ее последствия.

Кроме того, Прикарпатье нуждается в модернизации аэропорта и развитии индустриально-инвестиционных парков.

Напомним, Зеленский возьмется проверять расходы на ликвидацию последствий паводков на Ивано-Франковщине, он инициирует создание комиссии.