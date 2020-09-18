10:03  18 сентября
Коронавирус в Украине не спадает: за сутки заразились еще 3228 человек
11:09  18 сентября
В Украине обесточены около 300 населенных пунктов - ГСЧС
18:39  18 сентября
В зоне ООС боевики дважды обстреляли украинских военных
UA | RU
UA | RU
18 сентября 2020, 18:25 6

В Ивано-Франковске представили Стратегию развития региона до 2027 года

18 сентября 2020, 18:25 6
Читайте також українською мовою
Одним из главных приоритетов области считают защиту населения от наводнений
Одним из главных приоритетов области считают защиту населения от наводнений
Фото: Офіс президентаФото: Офис президента
Читайте також
українською мовою

Президент Украины Владимир Зеленский во время рабочей поездки в Ивано-Франковскую область принял участие в представлении Стратегии развития региона до 2027 года.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента, передает RegioNews.

Говоря об особенностях Ивано-Франковской области, президент отметил, что это туристический привлекательный край, который имеет значительное историческое и культурное наследие.

Кроме этого, в вашей области есть потенциал для развития возобновляемой энергетики и органического производства. А еще - для развития малого, среднего и поддержки крупного бизнеса. Как доказательство - недавно, по версии "Форбс", Ивано-Франковск признан лучшим городом для ведения бизнеса в Украине. И я искренне вас с этим поздравляю", - отметил Глава государства.

По его словам, надо четко понимать и проблемы региона, которые обязательно следует решать.

В области не хватает мусороперерабатывающего завода и современных очистных сооружений. А 90% дорог местного значения требуют ремонта. Все это можно и нужно исправить, и со своей стороны мы готовы полностью помогать местной власти", - сказал Владимир Зеленский.

Представляя Стратегию развития области, председатель Ивано-Франковской ОГА Виталий Федорив отметил, что регион привлекательный для туризма.

Одно из важных направлений развития региона, по мнению губернатора, - безопасность и защита местных жителей от наводнений. Поэтому актуальной является разработка современной программы, которая должна минимизировать риски стихии и ее последствия.

Кроме того, Прикарпатье нуждается в модернизации аэропорта и развитии индустриально-инвестиционных парков.

Напомним, Зеленский возьмется проверять расходы на ликвидацию последствий паводков на Ивано-Франковщине, он инициирует создание комиссии.

Владимир Зеленский Ивано-Франковск стратегия развитие регионы
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
Зеленский возьмется проверять расходы на ликвидацию последствий паводков на Ивано-Франковщине
18 сентября 2020, 15:45
Зеленский прокомментировал возможную потерю Украиной безвиза
18 сентября 2020, 14:40
Зеленский прибыл в Ивано-Франковскую область
18 сентября 2020, 12:53
Все новости »
Подписывайтесь на RegioNews
03 сентября 2020
Госпожа мэр или госпожа мем
21 августа 2020
Приключения ЗеПрезидента в Херсоне
06 августа 2020
Три билборда на местных выборах
Все видео »
Кто на Андриива: заберет ли "Слуга народа" кресло ужгородского мэра
Бывшие, нынешние, с зашкварами. Кто будет представлять "За майбутне" в Центральной Украине
Все публикации »
Олег Полищук
Виктор Таран
Олег Саакян
Все блоги »