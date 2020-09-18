У Мінфіні пояснили, чому на Офіс Зеленського збільшили видатки на 40%

Марченко запевняє, що це не політична історія

Марченко запевняє, що це не політична історія

Facebook

Видатки на обслуговування діяльності президента та Офісу президента в проєкті держбюджету-2021 рік збільшили для уникнення диспропорції в зарплатах чиновників.

Про це журналістам сказав міністр фінансів Сергій Марченко після представлення проєкту бюджету в Раді, передає RegioNews з посиланням на "РБК-Україна".

"Ми, як Міністерство фінансів, обраховуючи бюджет, ми бачимо диспропорцію в заробітних платах в різних міністерствах: Офіс президента, апарат Верховної Ради, Секретаріат Кабміну. Якщо ми вирішили збільшити заробітну плату, наприклад, на Офіс президента, це було рішення, тому що ми бачили диспропорцію", - сказав він.

За його словами, це не політична історія, а рішення Міністерства фінансів щодо 500 співробітників Офісу президента.

"І те, що розганяється якась зрада, вона абсолютно не має для під собою підстав", - сказав Марченко.

Нагадаємо, раніше прем'єр пояснив, чому у бюджеті на 2021 рік закладено великий дефіцит.