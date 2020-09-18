У Мінфіні пояснили, чому на Офіс Зеленського збільшили видатки на 40%
Видатки на обслуговування діяльності президента та Офісу президента в проєкті держбюджету-2021 рік збільшили для уникнення диспропорції в зарплатах чиновників.
Про це журналістам сказав міністр фінансів Сергій Марченко після представлення проєкту бюджету в Раді, передає RegioNews з посиланням на "РБК-Україна".
"Ми, як Міністерство фінансів, обраховуючи бюджет, ми бачимо диспропорцію в заробітних платах в різних міністерствах: Офіс президента, апарат Верховної Ради, Секретаріат Кабміну. Якщо ми вирішили збільшити заробітну плату, наприклад, на Офіс президента, це було рішення, тому що ми бачили диспропорцію", - сказав він.
За його словами, це не політична історія, а рішення Міністерства фінансів щодо 500 співробітників Офісу президента.
"І те, що розганяється якась зрада, вона абсолютно не має для під собою підстав", - сказав Марченко.
Нагадаємо, раніше прем'єр пояснив, чому у бюджеті на 2021 рік закладено великий дефіцит.