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18 сентября 2020, 18:14 2

В Минфине объяснили, почему на Офис Зеленского увеличили расходы на 40%

18 сентября 2020, 18:14 2
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Марченко уверяет, что это не политическая история
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Расходы на обслуживание деятельности президента и Офиса президента в проекте госбюджета-2021 год увеличили для избежания диспропорции в зарплатах чиновников.

Об этом журналистам сказал министр финансов Сергей Марченко после представления проекта бюджета в Раде, передает RegioNews со ссылкой на "РБК-Украина".

"Мы, как Министерство финансов, высчитывая бюджет, мы видим диспропорцию в заработных платах в разных министерствах: Офис президента, аппарат Верховной Рады, Секретариат Кабмина. Если мы решили увеличить заработную плату, например, на Офис президента, это было решение, потому что мы видели диспропорцию", - сказал он.

По его словам, это не политическая история, а решение Министерства финансов относительно 500 сотрудников Офиса президента.

"И то, что разгоняется какая-то зрада, она совершенно не имеет под собой оснований", - сказал Марченко.

Напомним, ранее премьер объяснил, почему в бюджете на 2021 год заложен большой дефицит.

Офис президента министр бюджет президент Министерство
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