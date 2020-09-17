Порошенка 21 вересня викликають до суду за позовом Суркіса

Міністерство юстиції України отримало відповідне доручення англійського суду

Міністерство юстиції України отримало відповідне доручення англійського суду

Фото: ЕРА

Печерський районний суд Києва підтвердив отримання від Міністерства юстиції України доручення англійського суду про вручення Петру Порошенку судової повістки за позовом Ігоря Суркіса.

Про це пише RegioNews з посиланням на сайт Печерського суду.

Зазначається, що судове засідання у справі призначено на 21 вересня 2020 року. Слідчий суддя - Соколов О.М.

"У разі неявки до суду без повноважних причин особи, яку належним чином повідомлено про дату, час, та місце судового засідання, у якому мають бути вручені виклик до суду чи інші документи за дорученням іноземного суду, такі документи вважаються врученими", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше адвокат Порошенка повідомив, що проти нього відкрили 15 нових справ.