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17 вересня 2020, 11:48 3

Порошенка 21 вересня викликають до суду за позовом Суркіса

17 вересня 2020, 11:48 3
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Міністерство юстиції України отримало відповідне доручення англійського суду
Міністерство юстиції України отримало відповідне доручення англійського суду
Фото: ЕРА
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Печерський районний суд Києва підтвердив отримання від Міністерства юстиції України доручення англійського суду про вручення Петру Порошенку судової повістки за позовом Ігоря Суркіса.

Про це пише RegioNews з посиланням на сайт Печерського суду.

Зазначається, що судове засідання у справі призначено на 21 вересня 2020 року. Слідчий суддя - Соколов О.М.

"У разі неявки до суду без повноважних причин особи, яку належним чином повідомлено про дату, час, та місце судового засідання, у якому мають бути вручені виклик до суду чи інші документи за дорученням іноземного суду, такі документи вважаються врученими", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше адвокат Порошенка повідомив, що проти нього відкрили 15 нових справ.

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