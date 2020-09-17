Порошенка 21 вересня викликають до суду за позовом Суркіса
Міністерство юстиції України отримало відповідне доручення англійського суду
Міністерство юстиції України отримало відповідне доручення англійського суду
Печерський районний суд Києва підтвердив отримання від Міністерства юстиції України доручення англійського суду про вручення Петру Порошенку судової повістки за позовом Ігоря Суркіса.
Про це пише RegioNews з посиланням на сайт Печерського суду.
Зазначається, що судове засідання у справі призначено на 21 вересня 2020 року. Слідчий суддя - Соколов О.М.
"У разі неявки до суду без повноважних причин особи, яку належним чином повідомлено про дату, час, та місце судового засідання, у якому мають бути вручені виклик до суду чи інші документи за дорученням іноземного суду, такі документи вважаються врученими", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, раніше адвокат Порошенка повідомив, що проти нього відкрили 15 нових справ.
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