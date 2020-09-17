Нардеп від групи "За майбутнє" грав в шахи на засіданні Ради
Шахова партія зацікавила Дмитра Лубінця більше, ніж робота над законами
Шахова партія зацікавила Дмитра Лубінця більше, ніж робота над законами
Сьогодні під час сесійного засідання нардеп від групи «За майбутнє» Дмитро Лубінець грав у шахи на планшеті просто на робочому місці під час розгляду питань порядку денного.
Відео, на якому чітко видно, чим займається нардеп у робочий час, виклали в мережу одразу кілька телеграм-каналів, пише RegioNews.
Майбутній чемпіон навіть під час ухвалення законів не може відірватися від гри", - коментують користувачі соцмереж.
Нагадаємо, львівський нардеп від "Слуги народу" знявся у рекламі перукарні
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