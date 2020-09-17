Нардеп від групи "За майбутнє" грав в шахи на засіданні Ради

Шахова партія зацікавила Дмитра Лубінця більше, ніж робота над законами

Шахова партія зацікавила Дмитра Лубінця більше, ніж робота над законами

Фото з відкритих джерел

Сьогодні під час сесійного засідання нардеп від групи «За майбутнє» Дмитро Лубінець грав у шахи на планшеті просто на робочому місці під час розгляду питань порядку денного.

Відео, на якому чітко видно, чим займається нардеп у робочий час, виклали в мережу одразу кілька телеграм-каналів, пише RegioNews. Майбутній чемпіон навіть під час ухвалення законів не може відірватися від гри", - коментують користувачі соцмереж. Нагадаємо, львівський нардеп від "Слуги народу" знявся у рекламі перукарні

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