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17 вересня 2020, 14:15 4

Нардеп від групи "За майбутнє" грав в шахи на засіданні Ради

17 вересня 2020, 14:15 4
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Шахова партія зацікавила Дмитра Лубінця більше, ніж робота над законами
Шахова партія зацікавила Дмитра Лубінця більше, ніж робота над законами
Фото з відкритих джерел
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Сьогодні під час сесійного засідання нардеп від групи «За майбутнє» Дмитро Лубінець грав у шахи на планшеті просто на робочому місці під час розгляду питань порядку денного.

Відео, на якому чітко видно, чим займається нардеп у робочий час, виклали в мережу одразу кілька телеграм-каналів, пише RegioNews.

Майбутній чемпіон навіть під час ухвалення законів не може відірватися від гри", - коментують користувачі соцмереж.

Нагадаємо, львівський нардеп від "Слуги народу" знявся у рекламі перукарні

Верховна Рада робота нардеп законопроєкт За майбутнє
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