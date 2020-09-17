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17 сентября 2020, 14:15 4

Нардеп от группы "За будущее" играл в шахматы на заседании Совета

17 сентября 2020, 14:15 4
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Шахматная партия заинтересовала Дмитрия Лубинца больше, чем работа над законами
Шахматная партия заинтересовала Дмитрия Лубинца больше, чем работа над законами
Фото из открытых источников
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Сегодня во время сессионного заседания нардеп от группы «За будущее» Дмитрий Лубинец играл в шахматы на планшете прямо на рабочем месте во время рассмотрения вопросов повестки дня.

Видео, на котором четко видно, чем занимается нардеп в рабочее время, выложили в сеть сразу несколько телеграмм-каналов, пишет RegioNews.

Будущий чемпион даже во время принятия законов не может оторваться от игры", - комментируют пользователи соцсетей.

Напомним, львовский нардеп от "Слуги народа" снялся в рекламе парикмахерской

Верховная Рада работа нардеп законопроект За будущее
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