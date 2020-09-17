Нардеп от группы "За будущее" играл в шахматы на заседании Совета
Шахматная партия заинтересовала Дмитрия Лубинца больше, чем работа над законами
Шахматная партия заинтересовала Дмитрия Лубинца больше, чем работа над законами
Сегодня во время сессионного заседания нардеп от группы «За будущее» Дмитрий Лубинец играл в шахматы на планшете прямо на рабочем месте во время рассмотрения вопросов повестки дня.
Видео, на котором четко видно, чем занимается нардеп в рабочее время, выложили в сеть сразу несколько телеграмм-каналов, пишет RegioNews.
Будущий чемпион даже во время принятия законов не может оторваться от игры", - комментируют пользователи соцсетей.
Напомним, львовский нардеп от "Слуги народа" снялся в рекламе парикмахерской
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