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15 вересня 2020, 16:40 5

У Кабміні прогнозують дефіцит кадрів в ОТГ при ліквідації райадміністрацій

15 вересня 2020, 16:40 5
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Водночас в уряді вважають, що це не є глобальною проблемою
Водночас в уряді вважають, що це не є глобальною проблемою
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Міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов наголошує, що людям не варто боятися залишитися без роботи в ОТГ, якщо у рамках районування областей буде ліквідовано РДА.

Про це він сказав в інтерв'ю "Укрінформу", передає RegioNews.

"Я думаю, що у нас навпаки буде брак кадрів на рівні ОТГ. Більшість повноважень переходить на рівень об’єднаних територіальних громад. Насправді вже й зараз місцеві державні адміністрації не мають такої великої чисельності, як вони мали колись, тому що за останніх 5 років там відбулося кілька скорочень. За моєю інформацією, там є достатньо багато вакансій", - сказав Немчінов.

Як правило, додав міністр, в невеликих районах мешканці навколишніх сіл і є тими працівниками райадміністрацій, тому вони матимуть можливість знайти себе у своїх населених пунктах, де сформовані ОТГ.

"Не думаю, що це буде глобальна проблема", - зауважив він.

Немчінов вважає, що нині більш проблематично виглядає все-таки новий функціонал місцевих державних адміністрацій і правильне та ефективне їх формування після проведення перших сесій районних рад, формування нових районних рад там, де ніколи не було районів.

Нагадаємо, на початку вересня нардепи провалили закон про реорганізацію районних держадміністрацій.

міністр Міністерство ОТГ Кабмін уряд
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