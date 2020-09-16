В Україні три чверті громадян не схвалюють роботу Кабміну й Ради, - опитування

57% респондентів незадоволені діяльністю президента Володимира Зеленського

57% респондентів незадоволені діяльністю президента Володимира Зеленського

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На початку вересня 2020 року найбільше серед органів центральної влади українці незадоволені роботою Кабінету міністрів (73%) та Верховної Ради (76%). При цьому задоволені діяльністю уряду і парламенту по 11% респондентів.

Про це свідчать дані опитування Соціологічної групи "Рейтинг", передає RegioNews.

За даними опитування, 57% респондентів незадоволені діяльністю президента Володимира Зеленського, задоволені 35% опитаних.

Діяльністю голови Верховної Ради Дмитра Разумкова незадоволені 55% українців, задоволені 23%, важко оцінити - 23%.

Роботою прем'єр-міністра Дениса Шмигаля незадоволені - 59%, задоволені 14%, важко оцінити - 27%.

Опитування проведено Соціологічною групою "Рейтинг" 3-6 вересня 2020 року серед 2000 респондентів по всій Україні, за винятком окупованих Росією територій. Метод дослідження: особисте формалізоване інтерв'ю (face-to-face). Помилка репрезентативності з довірчою ймовірністю 0,95: не більше 2,2%.

Раніше повідомлялося, що на виборах до Київради лідирує партія "Удар".