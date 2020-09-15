Зеленський змінив склад членів комісії з обрання директора ДБР

Він змінив трьох з дев'яти членів комісії

Він змінив трьох з дев'яти членів комісії

Фото: з відкритих джерел

Президент Володимир Зеленський визначив три кандидатури до складу комісії з проведення конкурсу на зайняття посади директора Державного бюро розслідувань.

Відповідний указ опублікований на сайті глави держави, передає RegioNews.

Згідно з документом, президент визначив для включення до складу комісії по проведенню конкурсу на зайняття посади директора ДБР:

проректора Академії адвокатури Аліну Бірюкову;

завідувача кафедри державно-правових дисциплін юридичного факультету Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна Олександра Головка;

професора кафедри правосуддя Київського національного університету імені Т.Г. Шевченка Оксану Кучинську.

Водночас глава держави увільнив від виконання обов’язків членів конкурсної комісії Оксану Квашу, Олександра Костенка та Віктора Кощинця.

Нагадаємо, раніше Зеленський звільнив голову райдержадміністрації на Житомирщині.