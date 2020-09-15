Зеленский сменил состав членов комиссии по избранию директора ГБР
Он сменил трех из девяти членов комиссии
Он сменил трех из девяти членов комиссии
Президент Владимир Зеленский определил три кандидатуры в состав комиссии по проведению конкурса на занятие должности директора Государственного бюро расследований.
Соответствующий указ опубликован на сайте главы государства, передает RegioNews.
Согласно документу, президент определил для включения в состав комиссии по проведению конкурса на занятие должности директора ГБР:
- проректора Академии адвокатуры Алину Бирюкову;
- заведующего кафедрой государственно-правовых дисциплин юридического факультета Харьковского национального университета имени В.Н.Каразина Александра Головко;
- профессора кафедры правосудия Киевского национального университета имени Т. Г. Шевченко Оксану Кучинскую.
В то же время глава государства освободил от исполнения обязанностей членов конкурсной комиссии Оксану Квашу, Александра Костенко и Виктора Кощинца.
Напомним, ранее Зеленский уволил главу райгосадминистрации на Житомирщине.
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