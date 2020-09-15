Зеленский сменил состав членов комиссии по избранию директора ГБР

Он сменил трех из девяти членов комиссии

Он сменил трех из девяти членов комиссии

Фото: из открытых источников

Президент Владимир Зеленский определил три кандидатуры в состав комиссии по проведению конкурса на занятие должности директора Государственного бюро расследований.

Соответствующий указ опубликован на сайте главы государства, передает RegioNews.

Согласно документу, президент определил для включения в состав комиссии по проведению конкурса на занятие должности директора ГБР:

проректора Академии адвокатуры Алину Бирюкову;

заведующего кафедрой государственно-правовых дисциплин юридического факультета Харьковского национального университета имени В.Н.Каразина Александра Головко;

профессора кафедры правосудия Киевского национального университета имени Т. Г. Шевченко Оксану Кучинскую.

В то же время глава государства освободил от исполнения обязанностей членов конкурсной комиссии Оксану Квашу, Александра Костенко и Виктора Кощинца.

Напомним, ранее Зеленский уволил главу райгосадминистрации на Житомирщине.



