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14 вересня 2020, 18:59 2

В Офісі генпрокурора підтвердили вручення підозр вагнерівцям – Лерос

14 вересня 2020, 18:59 2
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Нардеп від партії "Слуга народу" Гео Лерос отримав відповідь на інформаційний запит з Офісу генпрокурора
Нардеп від партії "Слуга народу" Гео Лерос отримав відповідь на інформаційний запит з Офісу генпрокурора
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Затриманим у Білорусі членам приватної військової компанії Вагнера вручили 28 підозр.

Про це йдеться у відповіді на інформаційний запит Гео Лероса, оприлюднений ним у Facebook, передає RegioNews.

Заступник генерального прокурора України Гюндуз Мамедов підтвердив вручення 28 підозр затриманим у Білорусі членам приватної військової компанії Вагнера.

Венедіктова заявляє, що їй невідомо про спецоперації по затриманню вагнерівців, яку, ймовірно, зірвали Зеленський і Єрмак, але ось відповідь її заступника, повідомляє про 28 підозр згідно кримінального провадження №42014000000000457", – написав Лерос.

З відповіді, отриманої нардепом, слідує, що підозри вагнерівцям про участь у терористичних угрупованнях "ДНР" і "ЛНР" були підготовлені в рамках кримінального провадження 42014000000000457 в судовому реєстрі, йдеться у відповіді Мамедова.

Через недопустимість розголошення відомостей досудового розслідування заступник Генпрокурора не уточнив, коли саме підготували і підписали підозри.

Венедіктова заявляє, що їй невідомо про спецоперацію по затриманню "вагнерівців", яку ймовірно зірвав Зеленський та...

Опубліковано Geo Leros Понеділок, 14 вересня 2020 р.

Нагадаємо, вчора Ірина Венедіктова прокоментувала повідомлення щодо провального затримання ПВК "Вагнера". Коментуючи заяву про те, що угода з "вагнерівцями" розроблялася в Україні, Венедіктова зазначила, що така інформація їй невідома.

Офіс генпрокурора підозра заступник військові Ірина Венедіктова Гео Лерос
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