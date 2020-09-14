Представників 12 політсил викликають у НАЗК через фінансові порушення і невчасне декларування

Деякі чиновники викликаються повторно

Деякі чиновники викликаються повторно

Національне агентство з питань запобігання корупції викликає для давання пояснень з-за можливих фінансових порушень та несвоєчасної подачі декларацій представників керівного рівня від 12 політичних партій і сім осіб, пов'язаних з Нацполіцією і прокуратурою.

Про це повідомляється на офіційному сайті НАЗК, інформує RegioNews.

"Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) запрошує 19 осіб для надання пояснень стосовно можливих порушень вимог Законів України "Про запобігання корупції" та "Про політичні партії в Україні". До публічного оприлюднення інформації ці особи також були запрошені офіційним листом НАЗК", - йдеться в оголошенні.

Так, щоб з’ясувати обставини можливих порушень порядку подання фінансової звітності, до НАЗК запрошені:

Петро Симоненко ("Комуністична партія України");

Андрій Мохник ("ВО "Свобода");

Василь Волга ("Союз Лівих Сил"); Олег Шаповал ("Нова сила");

Дмитро Підлужний ("Партія українського народу");

Микола Поровський ("Республіканська Християнська партія");

Алла Шлапак ("Соціальна справедливість");

Дмитро Толстошєєв ("Основа");

Григорій Демченко ("Соціально-екологічна партія "Союз. Чорнобиль. Україна");

Євген Герасименко ("Ліва опозиція");

В'ячеслав Сученко ("Патріот"); Ростислав Кондрик ("Народна сила").

Також у зв’язку з несвоєчасним поданням декларації НАЗК запросило на 16 вересня 2020 року для надання пояснень начальника управління Офісу Генерального прокурора Дмитра Літкевича. Посадовець запрошується повторно.

Повторно викликається на 17 вересня начальник управління Дунаєвецької районної державної адміністрації (РДА) Хмельницької області Володимир Шурипа.

Крім того, серед осіб, яких чекають в НАЗК, п`ятеро колишніх представників прокуратури та Нацполіції, більшість з яких також викликаються повторно.

Так, на 17 вересня повторно запрошена для надання пояснень колишній прокурор прокуратури міста Києва Оксана Телешецька. На 16 вересня, повторно, запрошений колишній слідчий Криворізького ВП ГУ Національної поліції в Дніпропетровській області Володимир Шурипа.

На 17 вересня повторно запрошений колишній слідчий ГУ Національної поліції в Київській області Андрій Янчук. На 18 вересня повторно запрошений колишній слідчий Корабельного ВП ГУ Національної поліції в Миколаївській області Дмитро Кругліков. Крім того, 17 вересня НАЗК чекає для надання пояснень колишнього слідчого ГУ Національної поліції в Київській області Владислава Тихонова.

Нагадаємо, НАЗК перевірить декларації заступників міністрів юстиції та фінансів.