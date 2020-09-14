Від початку доби на Донбасі бойовики тричі порушили перемир`я

Також зафіксований проліт над українськими позиціями ворожого безпілотника

Також зафіксований проліт над українськими позиціями ворожого безпілотника

Фото: Facebook

Від початку поточної доби, 14 вересня, у районі проведення операції Об’єднаних сил зафіксовано 3 факти порушення домовленостей, які були досягнуті в рамках Тристоронньої контактної групи.

Про це пише Regionews з посиланням на штаб ООС.

Порушення режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації задокументовані в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід". Два постріли з ручного протитанкового гранатомета зафіксовано поблизу Авдіївки, три черги зі стрілецької зброї та постріл з ручного протитанкового гранатомета – біля Мар’їнки.

Ворожі вогневі провокації були неприцільними, тому наші воїни вогонь у відповідь не відкривали.

Ще одне порушення домовленостей, які вступили в дію 27 липня 2020 року, зафіксоване на Приазов’ї. У районі населеного пункту Пищевик виявлено проліт БПЛА противника типу "квадрокоптер" із перетином лінії розмежування. Наші засоби радіоелектронної боротьби подавили безпілотник противника, що унеможливило його подальше використання.

Бойових втрат і поранень серед особового складу Об’єднаних сил немає.

Крім того, у районі проведення операції рятувальники ДСНС разом із військовослужбовцями Збройних Сил ліквідовують пожежу поблизу населеного пункту Миколаївка на Донеччині.

Нагадаємо, добою раніше на ділянках відповідальності наших підрозділів зафіксоване одне порушення перемир`я.