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14 сентября 2020, 18:59 3

В Офисе генпрокурора подтвердили вручение подозрений вагнеровцам – Лерос

14 сентября 2020, 18:59 3
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Задержанным в Беларуси членам частной военной компании Вагнера вручили 28 подозрений.

Об этом идет речь в ответе на информационный запрос Гео Лероса, опубликованным им в Facebook, передает RegioNews.

Заместитель генерального прокурора Украины Гюндуз Мамедов подтвердил вручение 28 подозрений задержанным в Беларуси членам частной военной компании Вагнера.

Венедиктова заявляет, что ей неизвестно о спецоперации по задержанию вагнеровцев, которую, вероятно, сорвали Зеленский и Ермак, но вот ответ ее заместителя, сообщает о 28 подозрениях согласно уголовному производству №42014000000000457", – написал Лерос.

Из ответа, полученного нардепом, следует, что подозрения вагнеровцам об участии в террористических группировках "ДНР" и "ЛНР" были подготовлены в рамках уголовного производства 42014000000000457 в судебном реестре, говорится в ответе Мамедова.

Из-за недопустимости разглашения сведений досудебного расследования заместитель Генпрокурора не уточнил, когда именно подготовили и подписали подозрения.

Венедіктова заявляє, що їй невідомо про спецоперацію по затриманню "вагнерівців", яку ймовірно зірвав Зеленський та...

Опубліковано Geo Leros Понеділок, 14 вересня 2020 р.

Напомним, вчера Ирина Венедиктова прокомментировала сообщения относительно провального задержания ЧВК "Вагнера". Комментируя заявление о том, что сделка с "вагнеровцами" разрабатывалась в Украине, Венедиктова отметила, что такая информация ей неизвестна.

Офис генпрокурора подозрение заместитель военные Ирина Венедиктова Гео Лерос
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