В Офисе генпрокурора подтвердили вручение подозрений вагнеровцам – Лерос

Нардеп от партии "Слуга народа" Гео Лерос получил ответ на информационный запрос из Офиса генпрокурора

Нардеп от партии "Слуга народа" Гео Лерос получил ответ на информационный запрос из Офиса генпрокурора

Об этом идет речь в ответе на информационный запрос Гео Лероса, опубликованным им в Facebook, передает RegioNews.

Заместитель генерального прокурора Украины Гюндуз Мамедов подтвердил вручение 28 подозрений задержанным в Беларуси членам частной военной компании Вагнера.

Венедиктова заявляет, что ей неизвестно о спецоперации по задержанию вагнеровцев, которую, вероятно, сорвали Зеленский и Ермак, но вот ответ ее заместителя, сообщает о 28 подозрениях согласно уголовному производству №42014000000000457", – написал Лерос.

Из ответа, полученного нардепом, следует, что подозрения вагнеровцам об участии в террористических группировках "ДНР" и "ЛНР" были подготовлены в рамках уголовного производства 42014000000000457 в судебном реестре, говорится в ответе Мамедова.



Из-за недопустимости разглашения сведений досудебного расследования заместитель Генпрокурора не уточнил, когда именно подготовили и подписали подозрения.

Венедіктова заявляє, що їй невідомо про спецоперацію по затриманню "вагнерівців", яку ймовірно зірвав Зеленський та... Опубліковано Geo Leros Понеділок, 14 вересня 2020 р.

Напомним, вчера Ирина Венедиктова прокомментировала сообщения относительно провального задержания ЧВК "Вагнера". Комментируя заявление о том, что сделка с "вагнеровцами" разрабатывалась в Украине, Венедиктова отметила, что такая информация ей неизвестна.