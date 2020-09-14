Представителей 12 политсил вызывают в НАПК из-за финансовых нарушений и несвоевременное декларирование

Некоторые чиновники вызываются повторно

Некоторые чиновники вызываются повторно

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции вызывает для дачи объяснений из-за возможных финансовых нарушений и несвоевременной подачи деклараций представителей руководящего уровня от 12 политических партий и семь человек, связанных с Нацполицией и прокуратурой.

Об этом сообщается на официальном сайте НАПК, информирует RegioNews.

"Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) приглашает 19 человек для дачи объяснений относительно возможных нарушений требований Законов Украины "О предотвращении коррупции" и "О политических партиях в Украине". К публичному обнародованию информации эти лица также были приглашены официальным письмом НАПК", - говорится в объявлении.

Так, чтобы выяснить обстоятельства возможных нарушений порядка представления финансовой отчетности, в НАПК приглашены:

Петр Симоненко ("Коммунистическая партия Украины");

Андрей Мохник ("ВО "Свобода");

Василий Волга ("Союз Левых Сил"); Олег Шаповал ("Новая сила");

Дмитрий Подлужный ("Партия украинского народа");

Николай Поровский ("Республиканская Христианская партия");

Алла Шлапак ("Социальная справедливость");

Дмитрий Толстошеев ("Основа");

Григорий Демченко ("Социально-экологическая партия "Союз. Чернобыль. Украина");

Евгений Герасименко ("Левая оппозиция");

Вячеслав Сученко ("Патриот"); Ростислав Кондрик ("Народная сила").

Также в связи с несвоевременным представлением декларации НАПК пригласило на 16 сентября 2020 года для дачи объяснений начальника управления Офиса генерального прокурора Дмитрия Литкевича. Чиновник приглашается повторно.

Повторно также вызывается на 17 сентября начальник управления Дунаевецкой районной государственной администрации (РГА) Хмельницкой области Владимир Шурипа.

Кроме того, среди лиц, которых ждут в НАПК, - пятеро бывших представителей прокуратуры и Нацполиции, большинство из которых также вызываются повторно.

Так, на 17 сентября повторно приглашена для дачи объяснений бывший прокурор прокуратуры города Киева Оксана Телешецкая. На 16 сентября, повторно, приглашен бывший следователь Криворожского ОП ГУ Национальной полиции в Днепропетровской области Владимир Шурипа.

На 17 сентября повторно приглашен бывший следователь ГУ Национальной полиции в Киевской области Андрей Янчук. На 18 сентября повторно приглашен бывший следователь Корабельного ОП ГУ Национальной полиции в Николаевской области Дмитрий Кругликов. Кроме того, 17 сентября НАПК ожидает для дачи объяснений бывшего следователя ГУ Национальной полиции в Киевской области Владислава Тихонова.

Напомним, НАПК проверит декларации заместителей министров юстиции и финансов.