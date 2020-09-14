Стало відомо, коли Рада розгляне держбюджет на 2021 рік

Сьогодні документ підтримав Кабмін

Сьогодні документ підтримав Кабмін

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Верховна Рада України розгляне державний бюджет на наступний рік уже на цьому тижні. Розгляд відбудеться у п'ятницю, 18 вересня.

Про це сказав глава ВР Дмитро Разумков у ході засідання погоджувальної ради парламенту, передає Regionews.

"На цьому тижні в нас буде розгляд бюджету. До завтра до Верховної Ради України, до 15 вересня, повинен надійти державний бюджет України на 2021 рік. Наскільки я розумію, він буде надісланий до Верховної Ради вчасно", - повідомив Разумков.

Спікер ВР попросив профільний комітет розглянути документ, як тільки він надійде, аби в п'ятницю парламентарі змогли його розглянути у сесійній залі.

Нагадаємо, 14 вересня Мінфін направив в Кабмін проєкт держбюджету на 2021 рік. Тоді ж уряд затвердив проєкт державного бюджету на 2021 рік.