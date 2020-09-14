Резникова зовут в Раду для отчета о встрече "нормандских советников”

Его планируют заслушать 18 сентября

Его планируют заслушать 18 сентября

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков хочет пригласить в парламент вице-премьер-министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексея Резникова, чтобы он доложил относительно дальнейшего движения Украины в рамках "нормандского формата".

Такое предложение спикер озвучил на заседании согласительной рады 14 сентября, передает RegioNews.

"Мы видели и слышали заявления, которые звучали после встречи в рамках работы советников "нормандского формата". Я думаю, что возможно (я потом хочу послушать предложения от депутатских фракций и групп) пригласить и представителя формата нормандских переговоров, а именно вице-премьер-министра Резникова, чтобы он доложил относительно того, как мы видим дальнейшее движение в этом направлении", - сказал Разумков.

Глава ВР уточнил, что Резников мог бы выступить в рамках часа вопросов к правительству в пятницу, 18 сентября.

Депутатская фракция политической партии "Слуга народа" поддерживает предложение председателя Верховной Рады Дмитрия Разумкова пригласить в парламент вице-премьер-министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексея Резникова на час вопросов к правительству 18 сентября.

Напомним, 11 сентября в Берлине состоялись переговоры "нормандских советников".