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11 вересня 2020, 12:29 6

"Наркоферма" на болоті: поліцейські Київщини ліквідували елітний посів конопель

11 вересня 2020, 12:29 6
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Кожна рослина була висаджена у окремий горщик
Кожна рослина була висаджена у окремий горщик
Фото: Нацполіція
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У Сквирському районі Київської області правоохоронці виявили та ліквідували посів конопель у важкодоступній частині лісу.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Нацполіцію.

Поліцейські знайшли на плантації господарський інвентар, поливалку, відра і добрива. Загалом нарахували 258 кущів конопель. За цінами "чорного ринку" вартість виготовленого з них наркотику може перевищувати 5 млн грн.

Зловмисники продумали все до дрібниць. Коноплі висадили поряд із болотом – там, де місцеві зазвичай не ходять. Кожен кущ проростав у окремій пластиковій ємності. Рослини були акуратно виставлені рядами та мали спеціальні опори", - повідомили правоохоронці.

Розпочато розслідування за ст. 310 Кримінального кодексу України (посів або вирощування снотворного маку чи конопель).

Нагадаємо, що на Дніпропетровщині силовики впіймали угрупування на торгівлі наркотиками.

ліс наркотики кримінальна справа поліція Нацполіція
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