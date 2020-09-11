"Наркоферма" на болоті: поліцейські Київщини ліквідували елітний посів конопель

Кожна рослина була висаджена у окремий горщик

Кожна рослина була висаджена у окремий горщик

Фото: Нацполіція

У Сквирському районі Київської області правоохоронці виявили та ліквідували посів конопель у важкодоступній частині лісу.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Нацполіцію.

Поліцейські знайшли на плантації господарський інвентар, поливалку, відра і добрива. Загалом нарахували 258 кущів конопель. За цінами "чорного ринку" вартість виготовленого з них наркотику може перевищувати 5 млн грн.

Зловмисники продумали все до дрібниць. Коноплі висадили поряд із болотом – там, де місцеві зазвичай не ходять. Кожен кущ проростав у окремій пластиковій ємності. Рослини були акуратно виставлені рядами та мали спеціальні опори", - повідомили правоохоронці.

Розпочато розслідування за ст. 310 Кримінального кодексу України (посів або вирощування снотворного маку чи конопель).

Нагадаємо, що на Дніпропетровщині силовики впіймали угрупування на торгівлі наркотиками.