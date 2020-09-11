Минский процесс по Донбассу имеет альтернативы - Климкин

Все что сейчас происходит на минской площадке просто имитация, считает экс-министр

Все что сейчас происходит на минской площадке просто имитация, считает экс-министр

Фото: из открытых источников

Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин считает, что есть несколько альтернатив минского процесса, вопрос в том, появятся ли они физически и когда и при каких условиях.

Как сообщает RegioNews, об этом Климкин рассказал в интервью изданию "Неделя".

"В Кремле прекрасно понимают, что рычаги влияния находятся совместно у трансатлантического мира, но готовность их задействовать значительно больше у Соединенных Штатов. Это можно увидеть и за ситуацией вокруг Беларуси, только сейчас США погружены в президентскую кампанию. Поэтому все будет связано с тем, как именно Москва будет торговаться с обновленным Белым домом, не только относительно Украины, но и относительно всех имеющихся проблем. К тому же это накладывается на процесс перезагрузки российской модели автократии. Путин будет перезагружать и себя, и "коллективного Путина", — сказал он.

Климкин отметил, что не следует также забывать, что вопрос Донбасса стал частью внутриполитической повестки дня, то есть серьезная русская националистическая община, которая давит на власть, требуя решить его в пользу РФ. Поэтому все, что сейчас происходит на минской площадке, — это имитация, стремление "пропетлять".

"К тому же во многих европейских странах начали предпринимать попытки стратегически взглянуть на ситуацию, задуматься о будущем, выяснить, работает сегодняшняя стратегия, и если нет, то что дальше? До этого, опять-таки, прилагаются Беларусь и отравления Навального. Поэтому для нас сейчас самый лучший момент, чтобы повлиять на эти "рассуждения и размышления", — добавил Климкин.

Ранее сообщалось, что Украина будет предлагать лидерам стран "Нормандского формата" поддержать модернизацию Минских соглашений, если в 2020 году не удастся выйти на их реализацию.