Кабмін заборонив транзит іноземців через Україну

Раніше було запроваджено заборону на в’їзд для іноземців

Раніше було запроваджено заборону на в’їзд для іноземців

Фото: flickr

Кабінет Міністрів заборонив в’їзд в Україну для іноземців, які перетинають територією нашої держави транзитом.

Про це у Facebook повідомляє Міністерство внутрішніх справ, передає RegioNews.

Скасовується норма, що передбачала можливість в’їзду в Україну іноземців, які прямували територією нашої держави транзитом", - повідомили в МВС.

Під цю вимогу не підпадають особи, які перебувають у шлюбі, є батьками, дітьми, бабусею або дідусем громадянина України. Правовий статус дитини мають особи до досягнення повноліття.

Якщо особи прямують в Україну на навчання, це мають бути лише заклади вищої освіти”, - додали в МВС.

Нагадаємо, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що Україна закриває в'їзд для іноземців до 28 вересня, але для деяких категорій іноземних громадян в'їзд дозволено.