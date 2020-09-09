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09 вересня 2020, 17:37 1

Заступниця голови ОДА і держсекретар Мінкульту: Кабмін здійснив низку призначень

09 вересня 2020, 17:37 1
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Також призначили тимчасового директора аеропорту "Одеса"
Також призначили тимчасового директора аеропорту "Одеса"
Фото: flickr
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Кабінет міністрів під час засідання 9 вересня погодив призначення Олени Теряєвої на посаду заступниці голови Запорізької обласної державної адміністрації.

Про це у Facebook повідомив представник уряду у Верховній Раді Василь Мокан, передає RegioNews.

Також Уряд призначив Ігоря Дядюру заступником Міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації.

Ярема Дуль став державним секретарем Міністерства культури та інформаційної політики, а Максим Ярмистий призначений першим заступником Голови Українського інституту національної пам’яті.

Крім того, Кабмін прийняв проект розпорядження про погодження тимчасового покладення виконання обов’язків директора міжнародного аеропорту "Одеса" на Віктора Рубцова (заступник директора з питань будівництва цього підприємства).

Нагадаємо, Венедіктова призначила своїм заступником юриста Медведчука, він уже подав відповідну декларацію.

Кабмін
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