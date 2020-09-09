Заместитель главы ОГА и госсекретарь Минкульта: Кабмин осуществил ряд назначений

Также назначили временного директора аэропорта "Одесса"

Также назначили временного директора аэропорта "Одесса"

Фото: flickr

Кабинет министров во время заседания 9 сентября согласовал назначение Елены Теряевой на должность заместителя председателя Запорожской областной государственной администрации.

Об этом в Facebook сообщил представитель правительства в Верховной Раде Василий Мокан, передает RegioNews.

Также Правительство назначило Игоря Дядюру заместителем Министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации.

Ярема Дуль стал государственным секретарем Министерства культуры и информационной политики, а Максим Ярмистый назначен первым заместителем Председателя Украинского института национальной памяти.

Кроме того, Кабмин принял проект распоряжения о согласовании временного возложения исполнения обязанностей директора международного аэропорта "Одесса" на Виктора Рубцова (заместитель директора по строительству этого предприятия).

Напомним, Венедиктова назначила своим заместителем юриста Медведчука, он уже подал соответствующую декларацию.