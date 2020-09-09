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09 сентября 2020, 17:37 2

Заместитель главы ОГА и госсекретарь Минкульта: Кабмин осуществил ряд назначений

09 сентября 2020, 17:37 2
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Также назначили временного директора аэропорта "Одесса"
Также назначили временного директора аэропорта "Одесса"
Фото: flickr
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Кабинет министров во время заседания 9 сентября согласовал назначение Елены Теряевой на должность заместителя председателя Запорожской областной государственной администрации.

Об этом в Facebook сообщил представитель правительства в Верховной Раде Василий Мокан, передает RegioNews.

Также Правительство назначило Игоря Дядюру заместителем Министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации.

Ярема Дуль стал государственным секретарем Министерства культуры и информационной политики, а Максим Ярмистый назначен первым заместителем Председателя Украинского института национальной памяти.

Кроме того, Кабмин принял проект распоряжения о согласовании временного возложения исполнения обязанностей директора международного аэропорта "Одесса" на Виктора Рубцова (заместитель директора по строительству этого предприятия).

Напомним, Венедиктова назначила своим заместителем юриста Медведчука, он уже подал соответствующую декларацию.

Кабмин
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