Венедіктова призначила своїм заступником юриста Медведчука
Генеральний прокурор Ірина Венедіктова призначила своїм заступником Максима Якубовського, який працював у структурах "Українського вибору" Віктора Медведчука.
Про це у Facebook повідомив керівник Центру протидії корупції Віталій Шабунін, передає RegioNews.
За словами Шабуніна, Якубовський пов'язаний з главою політради партії "ОПЗЖ" Віктором Медведчуком.
Венедіктова призначила своїм замом Максима Якубовського... З ким забитися на гроші, що Венедіктова віддасть йому російський напрямок?”, - написав Шабунін.
На сайті Офісу генпрокурора відсутня інформація про призначення Якубовського, однак згідно із декларацією на сайті НАЗК, Якубовський дійсно подався на посаду заступника генпрокурора.
Відзначається, що з 1996 року він працював в органах прокуратури, обіймав посаду помічника Одеського транспортного прокурора. У березні 2015 року Якубовський очолив військову прокуратуру Південного регіону. У 2017 році він став заступником головного військового прокурора ГПУ.
Крім того, він працював в організації Віктора Медведчука "Український вибір". Також з 2011 по 2013 рр. Якубовський працював експертом Центру правових ініціатив "Правова держава”, який теж повʼязаний з Віктором Медведчуком.
Нагадаємо, Венедіктова призначила нового прокурора Києва: ним став люстрований ексрадник Єрмака.