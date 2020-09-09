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09 вересня 2020, 14:36 12

Венедіктова призначила своїм заступником юриста Медведчука

09 вересня 2020, 14:36 12
Читайте также на русском языке
Він уже подав відповідну декларацію
Він уже подав відповідну декларацію
Фото: РБК
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Генеральний прокурор Ірина Венедіктова призначила своїм заступником Максима Якубовського, який працював у структурах "Українського вибору" Віктора Медведчука.

Про це у Facebook повідомив керівник Центру протидії корупції Віталій Шабунін, передає RegioNews.

За словами Шабуніна, Якубовський пов'язаний з главою політради партії "ОПЗЖ" Віктором Медведчуком.

Венедіктова призначила своїм замом Максима Якубовського... З ким забитися на гроші, що Венедіктова віддасть йому російський напрямок?”, - написав Шабунін.

На сайті Офісу генпрокурора відсутня інформація про призначення Якубовського, однак згідно із декларацією на сайті НАЗК, Якубовський дійсно подався на посаду заступника генпрокурора.

Відзначається, що з 1996 року він працював в органах прокуратури, обіймав посаду помічника Одеського транспортного прокурора. У березні 2015 року Якубовський очолив військову прокуратуру Південного регіону. У 2017 році він став заступником головного військового прокурора ГПУ.

Крім того, він працював в організації Віктора Медведчука "Український вибір". Також з 2011 по 2013 рр. Якубовський працював експертом Центру правових ініціатив "Правова держава”, який теж повʼязаний з Віктором Медведчуком.

Нагадаємо, Венедіктова призначила нового прокурора Києва: ним став люстрований ексрадник Єрмака.

Офіс генпрокурора заступник ОПЗЖ Ірина Венедіктова Віктор Медведчук
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