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08 вересня 2020, 18:04 3

У Запоріжжі чоловік вистрелив у іншого через зауваження

08 вересня 2020, 18:04 3
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Зловмисником виявився 22-річний чоловік
Зловмисником виявився 22-річний чоловік
Рixabay
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У Запорізькій області чоловік почав стріляти у іншого, бо той зробив йому зауваження через поведінку. Постраждалого з пораненнями ушпиталили.

Як передає RegioNews, про це повідомили у пресслужбі Нацполіції Запорізької області.

Подія сталася у селищі Веселе. Постріли почули місцеві мешканці і викликали поліцію. На місці конфлікту знайшли пораненого 54-річного чоловіка. Його забрала швидка. Нападник втік з місця події на авто.

Правоохоронці розшукали стрільця. Ним виявився 22-річний місцевий мешканець. Він пояснив, що у такий спосіб намагався помститися за зауваження щодо його поведінки.

"Чоловіка затримано в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Йому повідомлено про підозру у скоєнні кримінального правопорушення за ознаками ч. 2 ст. 15 (Замах на злочин), ч. 1 ст. 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України", - повідомили у відділі комунікації поліції.

Наразі триває слідство.

Нагадаємо, у центрі Києва стріляли по студентах з Азербайджану.

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