У Запоріжжі чоловік вистрелив у іншого через зауваження
У Запорізькій області чоловік почав стріляти у іншого, бо той зробив йому зауваження через поведінку. Постраждалого з пораненнями ушпиталили.
Як передає RegioNews, про це повідомили у пресслужбі Нацполіції Запорізької області.
Подія сталася у селищі Веселе. Постріли почули місцеві мешканці і викликали поліцію. На місці конфлікту знайшли пораненого 54-річного чоловіка. Його забрала швидка. Нападник втік з місця події на авто.
Правоохоронці розшукали стрільця. Ним виявився 22-річний місцевий мешканець. Він пояснив, що у такий спосіб намагався помститися за зауваження щодо його поведінки.
"Чоловіка затримано в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Йому повідомлено про підозру у скоєнні кримінального правопорушення за ознаками ч. 2 ст. 15 (Замах на злочин), ч. 1 ст. 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України", - повідомили у відділі комунікації поліції.
Наразі триває слідство.
Нагадаємо, у центрі Києва стріляли по студентах з Азербайджану.