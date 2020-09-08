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08 вересня 2020, 10:43 5

Зеленський прибув на Сумщину: що у програмі робочого візиту

08 вересня 2020, 10:43 5
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Президент має провести низку зустрічей
Президент має провести низку зустрічей
Офіс президента
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Президент України Володимир Зеленський перебуває з робочою поїздкою у Сумській області, де візьме участь у презентації стратегії розвитку області, а також проведе низку зустрічей.

Як передає RegioNews, про це повідомляє пресслужба ОПУ.

"Глава держави візьме участь у презентації Стратегії розвитку регіону до 2027 року. Володимир Зеленський також ознайомиться з роботою обласного комунального підприємства "Аеропорт Суми", - повідомили в ОПУ.

Також зазначається, що президент зустрінеться з ветеранами АТО/ООС та представниками галузі культури.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що мери міст України вимагають зустрічі з Зеленським.

ветерани президент Сумська область культура візит
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