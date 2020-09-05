В Україні сьогодні стартувала виборча кампанія місцевих виборів

Вибори заплановані на 25 жовтня

Вибори заплановані на 25 жовтня

Фото з відкритих джерел

У суботу, 5 вересня, в Україні почалися основні заходи Центральної виборчої комісії з підготовки до голосування 25 жовтня.

Про це пише RegioNews з посиланням на "РБК-Україна".

Повідомляється, що протягом наступних 50 днів до голосування будуть реалізовані головні етапи календарного плану виборів:

подання до Центрвиборчкому копій рішень керівних органів партій про участь у виборах їх місцевих організацій — до 6 вересня;

висування кандидатів на посади голів рад населених пунктів, кандидатів в депутати — 15-24 вересня;

оприлюднення відомостей про реєстрацію кандидатів — до 2 жовтня;

початок передвиборчої агітації — з наступного дня після прийняття рішення про реєстрацію кандидата;

відправка запрошень виборцям — до 15 жовтня;

день голосування — 25 жовтня, з 08:00 до 20:00;

оголошення результатів — 3-6 листопада.

Відомо, що кожні 5 років в Україні проходить голосування за представників до місцевих органів влади — за кандидатів в депутати міських, районних, обласних рад, мерів міст, голів сільських і селищних рад.

У 2020 році правила виборчої кампанії змінилися, в зв'язку з вступом в силу нового Виборчого кодексу.

Так, для населених пунктів від 10 тис. Жителів вибори до місцевих рад організуються за новою пропорційною системою з відкритими списками, без можливості самовисування кандидатів.

Обов'язкове дотримання гендерної квоти — не менше 40% представників однієї статі в списку партії.

В бюлетенях буде вказано не тільки перелік партій, але і список кандидатів від кожної політсили, за яких також можна віддати голос.

Кожен виборець 25 жовтня одержить для заповнення кілька бюлетенів: для голосування за кандидатів на посаду міського (селищного) голови; депутатів в обласні, міські, районні ради.

Варто відзначити, що в день чергових місцевих виборів також відбудеться голосування на перших виборах в освічених територіальних громадах після укрупнення районів. Згідно з постановою ВР 17 липня 2020 року № 807-9 "Про освіту і ліквідації районів", їх кількість скоротилася до 136.

Проголосувати на виборах 2020 можна за місцем фактичного проживання. Для зміни виборчої адреси необхідно звернутися в органи Держреєстру в термін до 10 вересня (не пізніше 5 днів з початку виборчого процесу).

Відповідну заяву можна подати онлайн в "Кабінеті виборця" на порталі "Держреєстр виборців" з використанням електронного підпису.

При заповненні форми слід вказати адресу житла, за яким виборець проживає на цей час і який просить визначити новим виборчою адресою.

Раніше стало відомо, скільки українців вже змінили виборчу адресу.