09:49  08 вересня
В Україні за час пандемії коронавірусом захворіли вже 140 тисяч людей
11:22  08 вересня
Мер Івано-Франківська спростував інформацію про переповнення лікарень хворими на COVID-19
08:16  08 вересня
Доба в ООС: бойовики здійснили поодинокі провокації
UA | RU
UA | RU
08 вересня 2020, 12:02 5

В ОРДЛО проживає третина зареєстрованих переселенців, - Резніков

08 вересня 2020, 12:02 5
Читайте также на русском языке
Йдеться про близько 500 тисяч громадян України
Йдеться про близько 500 тисяч громадян України
Фото з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

На сьогодні третя частина з півтора мільйона зареєстрованих переселенців проживає в окремих районах Донецької і Луганської областей.

Як передає RegioNews, про це в інтерв'ю "Фактам" розповів віцепрем'єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков.

За його словами, Україна має виплачувати пенсію всім своїм пенсіонерам.

"Але зараз я змушений виходити з даностей, які є, і змушений їх пріоритезувати. Так от, з півтора мільйона підшефних нашого міністерства 500 тисяч живуть у ОРДЛО й їх цікавить тільки пенсія", - зазначив Резніков.

Він додав, що після завершення карантину з відновленням роботи КПВВ за пенсіями приїдуть близько 272 тисяч осіб.

"Близько 3-3,5 мільярдів гривень на місяць складають планові виплати тим, хто сьогодні знаходиться на підконтрольних територіях", - зазначив Резніков.

Він також наголосив, що більша частина переселенців, які залишаються в ОРДЛО, - пенсіонери, яким ніде жити на підконтрольній Україні території. Фактично, ця категорія не є переселенцями.

"Юридично - так, практично ж - ні. Ми закриваємо на це очі", - сказав віцепрем'єр.

Раніше Резніков заявив, що Україна може ввести миротворців ОБСЄ на Донбас.

ОРДЛО переселенці Донбас окупанти пенсіонери
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
Підписуйтесь на RegioNews
03 вересня 2020
Пані мер чи пані мем
21 серпня 2020
Пригоди ЗеПрезидента у Херсоні
06 серпня 2020
Три білборди на місцевих виборах
Всі відео »
"Агрохімік" проти "бандита". Як в Черкасах "зелений" кандидат спробує збити мера Бондаренка
"Зелені" кандидати. Хто буде представляти партію Зеленського на Полтавщині
Всі публікації »
Віктор Небоженко
Ігор Гришачов
Михайло Дяденко
Всі блоги »