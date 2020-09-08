В ОРДЛО проживає третина зареєстрованих переселенців, - Резніков

Йдеться про близько 500 тисяч громадян України

Йдеться про близько 500 тисяч громадян України

Фото з відкритих джерел

На сьогодні третя частина з півтора мільйона зареєстрованих переселенців проживає в окремих районах Донецької і Луганської областей.

Як передає RegioNews, про це в інтерв'ю "Фактам" розповів віцепрем'єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков.

За його словами, Україна має виплачувати пенсію всім своїм пенсіонерам.

"Але зараз я змушений виходити з даностей, які є, і змушений їх пріоритезувати. Так от, з півтора мільйона підшефних нашого міністерства 500 тисяч живуть у ОРДЛО й їх цікавить тільки пенсія", - зазначив Резніков.

Він додав, що після завершення карантину з відновленням роботи КПВВ за пенсіями приїдуть близько 272 тисяч осіб.

"Близько 3-3,5 мільярдів гривень на місяць складають планові виплати тим, хто сьогодні знаходиться на підконтрольних територіях", - зазначив Резніков.

Він також наголосив, що більша частина переселенців, які залишаються в ОРДЛО, - пенсіонери, яким ніде жити на підконтрольній Україні території. Фактично, ця категорія не є переселенцями.

"Юридично - так, практично ж - ні. Ми закриваємо на це очі", - сказав віцепрем'єр.

Раніше Резніков заявив, що Україна може ввести миротворців ОБСЄ на Донбас.