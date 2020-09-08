В ОРДЛО проживает треть зарегистрированных переселенцев, - Резников
На сегодня третья часть из полутора миллиона зарегистрированных переселенцев проживает в отдельных районах Донецкой и Луганской областей.
Как передает RegioNews, об этом в интервью "Фактам" рассказал вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников.
По его словам, Украина должна выплачивать пенсию всем пенсионерам.
"Но сейчас я вынужден исходить из данностей, которые есть, и вынужден их приоритизировать. Так вот, полтора миллиона подшефных нашего министерства 500 тысяч живут в ОРДЛО и их интересует только пенсия", - отметил Резников.
Он добавил, что после завершения карантина с восстановлением работы КПВВ за пенсиями приедут около 272 тысяч человек.
"Около 3-3,5 миллиардов гривен в месяц составляют плановые выплаты тем, кто сегодня находится на подконтрольных территориях", - отметил Резников.
Он также подчеркнул, что большая часть переселенцев, которые остаются в ОРДЛО, - пенсионеры, которым негде жить на подконтрольной Украине территории. Фактически, эта категория не является переселенцами.
"Юридически - да, практически же - нет. Мы закрываем на это глаза", - сказал вице-премьер.
Ранее Резников заявил, что Украина может ввести миротворцев ОБСЕ на Донбасс.