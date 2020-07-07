Україна може ввести миротворців ОБСЄ на Донбас - Резніков

Це єдиний варіант, на який може погодиться російська сторона

Це єдиний варіант, на який може погодиться російська сторона

Фото: з відкритих джерел

Віце-прем'єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих території Олексій Резніков повідомив, що Україна розглядає варіант введення миротворчої місії Організації з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ) на окуповані території Донбасу.

Як передає RegioNews, про це він заявив в ефірі телепрограми "Свобода слова".

За його словами, це єдиний варіант, на який може погодитися російська сторона, але цей момент у переговорах ще не настав.

Ми це обговорюємо, мало того, ми пішли ще далі, зараз вивчаємо безпрецедентну можливість мандату ОБСЄ. Виявляється, і вони мають право вводити своїх миротворців, але ніколи в житті цього не робили, але юридично це можливо. Головне, щоб всі до цього сьогодні були готові", - пояснив він.

Також Резніков зазначив, що Україна не має претензій до більшості людей в Криму і на Донбасі, які отримали російські паспорти. Вони є заручниками і це їхніх спосіб виживання.

До них українська держава не має претензій. Тільки до тих, хто був колаборантами, хто служив вірою і правдою окупаційному режиму і у кого кров на руках. Ті будуть нести відповідальність, незважаючи на будь-які спроби її уникнути", - сказав він.

Нагадаємо, раніше Резніков розповідав про те, чи можлива широкомасштабна війна з РФ.