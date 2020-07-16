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16 липня 2020, 11:42 8

Євросоюз виділив 105 млн євро на підтримку українських реформ та малого бізнесу

16 липня 2020, 11:42 8
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В рамках річної програми дій між Україною та ЄС підписано три фінансові угоди
В рамках річної програми дій між Україною та ЄС підписано три фінансові угоди
Фото: з відкритих джерел
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Європейський Союз надає Україні 105 млн євро на підтримку малих і середніх підприємств, розвиток сільського господарства і малих фермерських господарств, а також підтримку органів державної влади України у виконанні ключових реформ та Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, включаючи зону вільної торгівлі.

Про це передає RegioNews з посиланням на УНН.

Ольга Стефанишина, віце-прем'єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України, від імені уряду України підписала три фінансові угоди між ЄС та Україною в рамках річної програми дій для України на 2020 рік", - йдеться в повідомленні.

Також програми будуть сприяти пом'якшенню соціально-економічного впливу пандемії COVID-19 на Україну і забезпечать подальшу підтримку сектора охорони здоров'я.

Зокрема, фінансові угоди передбачають:

  • 60 млн євро на реформування органами державної влади України таких пріоритетних галузей, як охорона здоров’я, соціальна політика, фінансовий сектор, конкуренція і транспорт.
  • 25 млн євро на розвиток сільського господарства та малих фермерських господарств в Україні.
  • 20 млн євро на підтримку малих і середніх підприємств України у межах програми EU4Business.

"Другий пакет допомоги ЄС Україні у 2020 році, який зараз готується, буде зосереджений на громадянському суспільстві, посиленні стійкості вразливих регіонів та "Європейській зеленій угоді", - зазначили в представництві ЄС в Києві.

Раніше повідомлялося, що Єврокомісія виділила Україні 500 млн євро макрофінансової допомоги.

карантин бізнес ЄС економіка фінансова допомога
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