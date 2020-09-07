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07 вересня 2020, 14:44 22

Мери міст України вимагають зустрічі з Зеленським

07 вересня 2020, 14:44 22
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Перед виборами місцеве самоврядування піддається постійному тиску у вигляді обшуків і заведення кримінальних справ
Перед виборами місцеве самоврядування піддається постійному тиску у вигляді обшуків і заведення кримінальних справ
Фото: з відкритих джерел
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Діючі мери всіх міст України вимагають особистої зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським, так як по всій країні почастішали обшуки, перевірки і арешти рахунків комунальних підприємств. Все це паралізуює роботу на місцях.

Асоціація міст України направила главі держави відкритий лист, передає RegioNews.

Для Асоціації головними пріоритетами є безпека людей, надання якісних соціально-адміністративних послуг громадянам, забезпечення проведення відкритих і прозорих місцевих виборів і реалізація права громадян обирати і бути обраними", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що органи місцевого самоврядування опинилися перед низкою проблем: численні перевірки, обшуки правоохоронних органів фактично паралізують діяльність по забезпеченню нормальної життєдіяльності громад та послуг мешканцям, вибіркове погодження місцевих запозичень ставить під загрозу фінансування виплат заробітної плати працівникам бюджетної сфери, завершення ремонту шкіл, дитячих садків, оснащення лікарень; блокування рахунків комунальних підприємств, які надають послуги теплопостачання, призведе до зриву опалювального сезону.

З метою забезпечення ефективного співробітництва між органами державної влади та органами місцевого самоврядування... звертаємося до Вас, як до гаранта Конституції України, з ініціативою провести зустріч з Правлінням Асоціації міст України", - йдеться в повідомленні.

Відкритий лист підписали 909 представників місцевого самоврядування.

Крім того, про це написав і міський голова Дніпра Борис Філатов у себе в Facebook.

"Зелена влада конкретно зійшла з розуму. Розуміючи, що вони з тріском провалюють вибори, вони включили найбрудніші методи механізми боротьби з місцевим самоврядуванням По всій країні, а не тільки в Дніпрі, фабрикуються кримінальні справи. Містам не погоджують кредити на будівництво лікарень. Тепловикам арештовують рахунки, щоб зірвати опалювальний сезон, а звинуватити в цьому діючих мерів. Всіма цими підлостями керують з Офісу Президента", - написав Борис Філатов.

Раніше повідомлялося, що в Україні стартувала виборча кампанія місцевих виборів.

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