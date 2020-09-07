Підпал автівки нардепа Лероса: Поліцію просять допитати "слугу" Тищенка

З відповідним клопотанням звернулися адвокати Лероса

З відповідним клопотанням звернулися адвокати Лероса

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Столичну поліцію просять допитати народного депутата України Миколу Тищенка у справі про підпал автомобіля народного депутата Гео Лероса.

Про це повідомила юридична компанія "Міллер", яка представляє інтереси Лероса, у Facеbook, передає RegioNews.

"Адвокатами нашої компанії до Печерського управління поліції ГУ НП України подано клопотання про допит Миколи Тищенка у справі щодо підпалу авто народного депутата Гео Лероса. Поведінка та публічні висловлювання Тищенка з приводу вищезазначеного інциденту дають підстави припускати, що він може володіти певною інформацією стосовно події злочину", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що у випадку відмови органу досудового розслідування у розгляді їхнього клопотання, адвокати подадуть скаргу до суду. Юристи додали, що надалі планують звернутись з аналогічними клопотаннями стосовно допиту як свідків інших високопосадовців, які можуть бути причетними до підпалу автівки Лероса.

Нагадаємо, вночі 28 серпня народному депутату Гео Леросу, який активно критикує роботу Офісу президента та Андрія Єрмака, спалили автомобіль.

1 вересня Гео Лероса виключили із фракції "Слуга народу". Перед тим він у парламенті звинуватив президента у зловживанні владою.

Того ж дня стало відомо, що проти нардепа Гео Лероса відкрили кримінальну справу.

Також повідомлялося, що Державне бюро розслідувань викликає на допит нардепа Гео Лероса.