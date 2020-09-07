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07 сентября 2020, 17:21 1

Поджог машины нардепа Лероса: Полицию просят допросить "слугу" Тищенко

07 сентября 2020, 17:21 1
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С соответствующим ходатайством обратились адвокаты Лероса
С соответствующим ходатайством обратились адвокаты Лероса
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Столичную полицию просят допросить народного депутата Украины Николая Тищенко в деле о поджоге автомобиля народного депутата Гео Лероса.

Об этом сообщила юридическая компания "Миллер", которая представляет интересы Лероса, в Facеbook, передает RegioNews.

"Адвокатами нашей компании до Печерского управления полиции ГУ НП Украины подано ходатайство о допросе Николая Тищенко в деле о поджоге авто народного депутата Гео Лероса. Поведение и публичные высказывания Тищенко по поводу вышеупомянутого инцидента дают основания предполагать, что он может обладать определенной информацией относительно события преступления", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в случае отказа органа досудебного расследования в рассмотрении их ходатайства, адвокаты подадут жалобу в суд. Юристы добавили, что в дальнейшем планируют обратиться с аналогичными ходатайствами в отношении допроса в качестве свидетелей других высокопоставленных лиц, которые могут быть причастны к поджогу автомобиля Лероса.

Напомним, ночью 28 августа народному депутату Гео Леросу, который активно критикует работу Офиса президента и Андрея Ермака, сожгли автомобиль.

1 сентября Гео Лероса исключили из фракции "Слуга народа". Перед этим он в парламенте обвинил президента в злоупотреблении властью.

В тот же день стало известно, что против нардепа Гео Лероса открыли уголовное дело.

Также сообщалось, что Государственное бюро расследований вызывает на допрос нардепа Гео Лероса.

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