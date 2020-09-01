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01 вересня 2020, 14:39 9

У "Слузі народу” планують дозволити ЦВК проводити соціологічні опитування

01 вересня 2020, 14:39 9
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Для цього внесуть зміни в закон про ЦВК
Для цього внесуть зміни в закон про ЦВК
Фото: flickr
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Фракція "Слуги народу" в парламенті хоче, щоб Центральна виборча комісія проводила свої соціологічні опитування.

Про це під час засідання Комітету з питань організації державної влади заявив голова партії "Слуга народу” Олександр Корнієнко, передає RegioNews.

У нас була дискусія ще на етапі розробки кодексу і ми чомусь це забули, але ЦВК інколи потребує цього повноваження, особливо зараз, коли у нас ситуація ця з COVID. Ми пропонуємо їм дати повноваження проводити опитування громадської думки”, – сказав Корнієнко.

За його словами, це нововведення пропонується запровадити шляхом внесення змін в статтю 17 закону про ЦВК.

Таким чином, ЦВК зможе за пропозиціями органів державної виконавчої влади приймати рішення та забезпечувати організацію підготовки та проведення опитувань громадської думки під час загальнодержавних та місцевих виборів.

Порядок проведення опитувань буде встановлювати ЦВК, комітет підтримав правку "Слуги народу”.

Нагадаємо, ЦВК спільно з МОЗ розроблять алгоритм місцевих виборів в умовах пандемії.

опитування Слуга народа ЦВК соціологія Олександр Корнієнко
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