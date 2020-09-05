10:41  05 вересня
Коронавірус в Україні: за добу зафіксовано рекордну кількість хворих
13:08  05 вересня
На Луганщині знову палає ліс: в ДСНС кажуть, що будинкам нічого не загрожує
10:12  05 вересня
Доба в ООС: Ворог один раз порушив режим "тиші"
UA | RU
UA | RU
05 вересня 2020, 13:39 3

Кандидат у мери Чернівців від "слуг" відзначився дивним білбордом

05 вересня 2020, 13:39 3
Читайте также на русском языке
Білборд має спекулятивний характер
Білборд має спекулятивний характер
Читайте также
на русском языке

В Чернівцях зʼявилися білборди, на яких фігурує кандидат в мери міста від президентської партії "Слуга народу" Віталій Другановський із закликом "зробимо COVID разом".

Про це пише RegioNews із посиланням на "ДС".

На рекламному білборді фігурує Віталій Другановський, якого партія "Слуга народу" висуває в мери Чернівців, із доволі дивним лозунгом, що спекулює на актуальній для України темі коронавірусу.

Як відомо, Віталій Другановський - керівник Чернівецької обласної організації партії "Слуга народа".

За словами Віталія Другановського, з Володимиром Зеленським він знайомий з 2018 року. Вони познайомилися в Туреччині на фестивалі "Весело", де зірки цього заходу у неформальній обстановці спілкуються з відвідувачами.

Також Віталія Другановського називають людиною відомого буковинського підприємця Іллі Павлюка. Існує велика ймовірність того, що саме Павлюк познайомив Другановського із Зеленським.

Павлюк і Зеленський - давні знайомі – приблизно з 2003 р.

Нагадаємо, син кандидата в мери Кривого Рогу від "слуг" збив дитину.

вибори Чернівці Слуга народа Кандидат агітація
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
Підписуйтесь на RegioNews
03 вересня 2020
Пані мер чи пані мем
21 серпня 2020
Пригоди ЗеПрезидента у Херсоні
06 серпня 2020
Три білборди на місцевих виборах
Всі відео »
Буряк та інші: хто боротиметься в Запоріжжі за мерське крісло
Невизначений формат. Про що не можуть домовитися закарпатські "угорські" партії
Всі публікації »
Ігор Гришачов
Михайло Дяденко
Іван Галунга
Всі блоги »