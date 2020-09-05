Кандидат у мери Чернівців від "слуг" відзначився дивним білбордом

Білборд має спекулятивний характер

Білборд має спекулятивний характер

В Чернівцях зʼявилися білборди, на яких фігурує кандидат в мери міста від президентської партії "Слуга народу" Віталій Другановський із закликом "зробимо COVID разом".

Про це пише RegioNews із посиланням на "ДС".

На рекламному білборді фігурує Віталій Другановський, якого партія "Слуга народу" висуває в мери Чернівців, із доволі дивним лозунгом, що спекулює на актуальній для України темі коронавірусу.

Як відомо, Віталій Другановський - керівник Чернівецької обласної організації партії "Слуга народа".

За словами Віталія Другановського, з Володимиром Зеленським він знайомий з 2018 року. Вони познайомилися в Туреччині на фестивалі "Весело", де зірки цього заходу у неформальній обстановці спілкуються з відвідувачами.

Також Віталія Другановського називають людиною відомого буковинського підприємця Іллі Павлюка. Існує велика ймовірність того, що саме Павлюк познайомив Другановського із Зеленським.

Павлюк і Зеленський - давні знайомі – приблизно з 2003 р.

Нагадаємо, син кандидата в мери Кривого Рогу від "слуг" збив дитину.