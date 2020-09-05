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05 сентября 2020, 13:39

Кандидат в мэры Черновцов от "слуг" отличился странным билбордом

05 сентября 2020, 13:39
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Билборд имеет спекулятивный характер
Билборд имеет спекулятивный характер
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В Черновцах появились билборды, на которых фигурирует кандидат в мэры города от президентской партии "Слуга народа" Виталий Другановский с призывом "сделаем COVID вместе".

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на "ДС".

На рекламном билборде фигурирует Виталий Другановский, которого партия "Слуга народа" выдвигает в мэры Черновцов, с довольно странным лозунгом, который спекулирует на актуальной для Украины теме коронавируса.

Как известно, Виталий Другановский - руководитель Черновицкой областной организации партии "Слуга народа". По словам Виталия Другановського, с Владимиром Зеленским он знаком с 2018 года. Они познакомились в Турции на фестивале "Весело", где звезды этого мероприятия в неформальной обстановке общаются с посетителями.

Также Виталия Другановського называют человеком известного буковинского предпринимателя Ильи Павлюка. Существует большая вероятность того, что именно Павлюк познакомил Другановського с Зеленским.

Павлюк и Зеленский - давние знакомые – примерно с 2003 года.

Напомним, сын кандидата в мэры Кривого Рога от "слуг" сбил ребенка

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