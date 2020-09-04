"Батьківщина" заявила про участь у місцевих виборах

В політсилі хочуть висунути 45 тисяч кандидатів до місцевих рад

В політсилі хочуть висунути 45 тисяч кандидатів до місцевих рад

Фото: ba.org.ua

Партія "Батьківщина" оголосила про офіційне рішення брати участь у місцевих виборах 25 жовтня.

Про це повідомляє сайт партії, передає RegioNews.

Відповідне рішення ухвалила 4 вересня політрада партії.

Відомо, що в період з 15 по 24 вересня пройдуть конференції регіональних осередків, на яких відбуватимуться офіційні висунення кандидатів.

Також в "Батьківщині” додали, що мають понад 45 тисяч кандидатів до місцевих рад, а також майже півтори тисячі кандидатів на очільників ОТГ.

Нагадаємо, Ляшка висунули кандидатом в нардепи на довиборах по 208 округу, його кандидатуру підтримала партія "Батьківщина”.