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04 вересня 2020, 20:24 4

"Батьківщина" заявила про участь у місцевих виборах

04 вересня 2020, 20:24 4
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В політсилі хочуть висунути 45 тисяч кандидатів до місцевих рад
В політсилі хочуть висунути 45 тисяч кандидатів до місцевих рад
Фото: ba.org.ua
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Партія "Батьківщина" оголосила про офіційне рішення брати участь у місцевих виборах 25 жовтня.

Про це повідомляє сайт партії, передає RegioNews.

Відповідне рішення ухвалила 4 вересня політрада партії.

Відомо, що в період з 15 по 24 вересня пройдуть конференції регіональних осередків, на яких відбуватимуться офіційні висунення кандидатів.

Також в "Батьківщині” додали, що мають понад 45 тисяч кандидатів до місцевих рад, а також майже півтори тисячі кандидатів на очільників ОТГ.

Нагадаємо, Ляшка висунули кандидатом в нардепи на довиборах по 208 округу, його кандидатуру підтримала партія "Батьківщина”.

партія Батьківщина Юлія Тимошенко Місцеві вибори Кандидат
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