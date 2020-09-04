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04 сентября 2020, 20:24 4

"Батькивщина" заявила об участии в местных выборах

04 сентября 2020, 20:24 4
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В политсиле хотят выдвинуть 45 тысяч кандидатов в местные советы
В политсиле хотят выдвинуть 45 тысяч кандидатов в местные советы
Фото: ba.org.ua
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Партия "Батькивщина" объявила об официальном решении участвовать в местных выборах 25 октября.

Об этом сообщает сайт партии, передает RegioNews.

Соответствующее решение принял 4 сентября политсовет партии.

Известно, что в период с 15 по 24 сентября пройдут конференции региональных отделений, на которых будет проходить официальное выдвижение кандидатов.

Также в "Батькивщине" добавили, что имеют более 45 тысяч кандидатов в местные советы, а также почти полторы тысячи кандидатов на руководителей ОТГ.

Напомним, Ляшко выдвинули кандидатом в нардепы на довыборах по 208 округу, его кандидатуру поддержала партия "Батькивщина".

партия Батькивщина Юлия Тимошенко Местные выборы Кандидат
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