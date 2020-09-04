Ляшка висунули кандидатом в нардепи на довиборах по 208 округу

Його кандидатуру підтримала партія "Батьківщина”

Його кандидатуру підтримала партія "Батьківщина”

Фото: Facebook

Радикальна партія висунула Олега Ляшка кандидатом у народні депутати по 208 округу в Чернігівській області.

Про це він повідомив у Facebook, передає RegioNews.

Таке рішення було ухвалене під час з'їзду партії, який відбувся сьогодні, 4 вересня в місті Батурин.

Я повертаюсь, щоб боротися проти продажу землі і здачі суверенітету, щоб боротися за робочі місця, за відновлення села, за відновлення промисловості, за збереження української мови і захист української державності”, - сказав Ляшко.

Його кандидатуру також підтримала партія "Батьківщина”. Зокрема, перед делегатами виступив нардеп від партії "Батьківщина" Валентин Наливайченко.

Нагадаємо, на Чернігівщині стартував процес довиборів до Ради, голосування відбуватиметься на 199 виборчих дільницях.