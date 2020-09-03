Еще один нардеп идет в мэры Киева
Он также назвал партию, от которой будет баллотироваться
Он также назвал партию, от которой будет баллотироваться
Член депутатской группы "Доверие" в Верховной Раде Сергей Шахов заявил, что будет баллотироваться на должность городского главы Киева.
Об этом Шахов сообщил в Facebook, передает RegioNews.
"Я иду на выборы городского председателя Киева. Пришло время напомнить нынешней киевской власти, что Киев – это не только новостройки-муравейники и коррупционные схемы", - написал Сергей Шахов.
Он также уточнил, что будет баллотироваться в мэры от возглавляемой им партии "Наш край".
Как известно, ранее был назван кандидата в мэры Киева от партии "За будущее".
Также стали известны все кандидаты в мэры областных центров от "Слуги народа".
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