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03 сентября 2020, 16:50 1

Еще один нардеп идет в мэры Киева

03 сентября 2020, 16:50 1
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Он также назвал партию, от которой будет баллотироваться
Он также назвал партию, от которой будет баллотироваться
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Член депутатской группы "Доверие" в Верховной Раде Сергей Шахов заявил, что будет баллотироваться на должность городского главы Киева.

Об этом Шахов сообщил в Facebook, передает RegioNews.

"Я иду на выборы городского председателя Киева. Пришло время напомнить нынешней киевской власти, что Киев – это не только новостройки-муравейники и коррупционные схемы", - написал Сергей Шахов.

Он также уточнил, что будет баллотироваться в мэры от возглавляемой им партии "Наш край".

Как известно, ранее был назван кандидата в мэры Киева от партии "За будущее".

Также стали известны все кандидаты в мэры областных центров от "Слуги народа".

Киев мэр Верховная Рада депутат Кандидат
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