Еще один нардеп идет в мэры Киева

Он также назвал партию, от которой будет баллотироваться

Он также назвал партию, от которой будет баллотироваться

Член депутатской группы "Доверие" в Верховной Раде Сергей Шахов заявил, что будет баллотироваться на должность городского главы Киева.

Об этом Шахов сообщил в Facebook, передает RegioNews.

"Я иду на выборы городского председателя Киева. Пришло время напомнить нынешней киевской власти, что Киев – это не только новостройки-муравейники и коррупционные схемы", - написал Сергей Шахов.

Он также уточнил, что будет баллотироваться в мэры от возглавляемой им партии "Наш край".

Как известно, ранее был назван кандидата в мэры Киева от партии "За будущее".

Также стали известны все кандидаты в мэры областных центров от "Слуги народа".