Названо кандидата у мери Києва від партії "За майбутнє"

Партія провела з'їзд 27 серпня

Партія провела з'їзд 27 серпня

Фото: з відкритих джерел

Депутат Київської міської ради, ресторатор Сергій Гусовський братиме участь у виборах міського голови Києва від партії "За майбутнє".

Як передає RegioNews, про це повідомляє Суспільне.

Відзначається, що Сергія Гусовського висунула партія "За майбутнє" на з'їзді, який відбувся 27 серпня.

Нагадаємо, у 2019 Гусовський балотувався до Верховної ради як самовисуванець по одномандатному округу № 212 (частина Дарницького району Києва).

У 2018 році через скандал із виділенням землі родині однопартійця, Гусовського та ще 3-х депутатів виключили з партії "Самопоміч". Тоді Гусовський та ще 17 депутатів вийшли з фракції та створили депутатську групу "Київська команда”, яку він і очолив.

У 2015-му році був обраний депутатом Київської міської ради від партії "Самопоміч”, очолив одноіменну фракцію ради. У 2015 році також балотувався на посаду Київського міського голови від "Самопомочі”. Набрав 7,71% від загальної кількості голосів.

2014 був обраний вперше депутатом Київради від партії "Самопоміч”. Був одним з ініціаторів та авторів рішення Київради про заборону політагітації в навчальних закладах.

З 2001 року - власник мережі "Ресторани Сергія Гусовського".

Раніше повідомлялось, що народний депутат Антон Яценко та мер Черкас Анатолій Бондаренко вирішили об'єднатися під егідою партії "За майбутнє".