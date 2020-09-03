КВУ назвав головних прогульників Ради за рік

Найнижчі показники відвідування у "ОПЗЖ" і "Батьківщини"

Найнижчі показники відвідування у "ОПЗЖ" і "Батьківщини"

Фото: з відкритих джерел

Комітет виборців України проаналізував відвідування парламентськими фракціями пленарних засідань Верховної Ради IX скликання (з 29 серпня 2019 року по 29 серпня 2020 року). Всього у перший рік роботи парламенту IX скликання було проведено 117 пленарних засідань.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу КВУ.

Найвищі показники відвідування у депутатів фракції "Слуга Народу" та "Європейської солідарності". В середньому пленарні засідання відвідували 78% депутатів монобільшості та 75% депутатів ЄС", - йдеться у повідомленні.

Трохи нижчі показники у депутатів "Голосу" - в середньому на засіданнях були зареєстровані 72% депутатів фракції.

Нижчі показники у народних депутатів "Опозиційної платформи За життя" та ВО "Батьківщина". В середньому пленарні засідання відвідували 62% депутатів ОПЗЖ та 61% депутатів "Батьківщини".

Голова КВУ Олексій Кошель зазначив, що "існує широко розрекламована теза про те, що депутати цього скликання частіше відвідують пленарні засідання, аніж їх попередники. Однак цифри вказують, що така оцінка не завжди відповідає дійсності".

"За перший рік роботи ВР IX скликання жодна фракція не має показників відвідуваності вище 80%. Тоді як у ВР VIII скликання відразу кілька фракцій демонстрували такі результати. Так, у 2017 році за даними КВУ середні показники відвідування були такими: "Народний Фронт" – 84%, БПП – 83%, "Радикальна партія Олега Ляшка" – 80%, що є вищим показниками, аніж у депутатів "монобільшості" та інших фракцій Ради", - зазначив голова КВУ.

Раніше повідомлялось, що Верховна Рада ввела мораторій на проведення аукціонів з продажу об'єктів великої приватизації на час карантину.