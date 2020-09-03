КИУ назвал главных прогульщиков Рады за год

Самые низкие показатели посещения у "ОПЗЖ" и "Батькивщины"

Самые низкие показатели посещения у "ОПЗЖ" и "Батькивщины"

Фото: из открытых источников

Комитет избирателей Украины проанализировал посещение парламентскими фракциями пленарных заседаний Верховного Совета IX созыва (с 29 августа 2019 года по 29 августа 2020 года). Всего в первый год работы парламента IX созыва было проведено 117 пленарных заседаний.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу КИУ.

Самые высокие показатели посещения у депутатов фракции "Слуга Народа" и "Европейской солидарности". В среднем пленарные заседания посещали 78% депутатов монобольшинства и 75% депутатов ЕС", - говорится в сообщении.

Чуть ниже показатели у депутатов "Голоса" - в среднем на заседаниях были зарегистрированы 72% депутатов фракции.

Ниже показатели у народных депутатов "Оппозиционной платформы - За жизнь" и ВО "Батькивщина". В среднем пленарные заседания посещали 62% депутатов ОПЗЖ и 61% депутатов "Батькивщины".

Председатель КИУ Алексей Кошель отметил, что "существует широко разрекламированный тезис о том, что депутаты этого созыва чаще посещают пленарные заседания, чем их предшественники. Однако цифры показывают, что такая оценка не всегда соответствует действительности".

"За первый год работы ВР IX созыва ни одна фракция не имеет показателей посещаемости выше 80%. Тогда как в ВР VIII созыва сразу несколько фракций демонстрировали такие результаты. Так, в 2017 году по данным КИУ средние показатели посещения были такими: "Народный Фронт" – 84%, БПП – 83%, "Радикальная партия Олега Ляшко" – 80%, что является высоким показателям, чем у депутатов "монобольшинства" и других фракций Рады", - отметил глава КИУ.

Ранее сообщалось, что Верховная Рада ввела мораторий на проведение аукционов по продаже объектов большой приватизации на время карантина.