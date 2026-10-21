На Харківщині чоловік викрав Ford Sierra та намагався заволодіти Ford Focus

Фото: поліція Харківської області

У Берестинському районі Харківської області 42-річний чоловік незаконно заволодів автомобілем Ford Sierra, а згодом намагався викрасти Ford Focus. Йому повідомили про підозру. Суд обрав запобіжний захід

Про це повідомила поліція Харківської області, передає RegioNews .

За даними правоохоронців, перший випадок стався в жовтні в одному з населених пунктів Берестинського району. Поблизу магазину чоловік помітив автомобіль Ford Sierra, який власник залишив із незачиненими дверима та працюючим двигуном.

Скориставшись відсутністю господаря, чоловік сів за кермо та поїхав. Згодом він залишив автомобіль неподалік гаражів.

Того ж вечора в лісовому масиві на території району чоловік намагався заволодіти ще одним автомобілем — Ford Focus. Двері машини були незачиненими, а ключ залишався в замку запалювання. Однак довести задум до кінця йому не вдалося: його викрив власник транспортного засобу.

Правоохоронці затримали чоловіка в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Слідчі Берестинського районного відділу поліції повідомили йому про підозру за ч. 1 ст. 289 Кримінального кодексу України — незаконне заволодіння транспортним засобом, а також за ч. 3 ст. 15 і ч. 2 ст. 289 КК України — замах на незаконне заволодіння транспортним засобом.

Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб. За інкриміновані правопорушення йому загрожує до восьми років позбавлення волі.

Нагадаємо,що на Рівненщині двоє чоловіків постануть перед судом за побиття двох людей та незаконне заволодіння автомобілем. За скоєне їм загрожує від 5 до 8 років позбавлення волі.